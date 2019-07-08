События

08:30 08.07.2019

В Полтавской области разбился легкомоторный самолет, один человек погиб, еще один пострадал

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В Полтавской области разбился легкомоторный самолет, один человек погиб, еще один пострадал

В Оржицком районе Полтавской области в результате падения самолета погиб один человек, один получил травмы, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"7 июля в 15.32 возле с.Плехов Оржицкого района произошло падение частного легкомоторного самолета, в результате чего погиб 1 человек и 1 человек госпитализирован в лечебное учреждение", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Причины происшествия устанавливаются. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Полтавской области.

Теги: #жертвы #полтавская_область #авиакатастрофа
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