В Полтавской области разбился легкомоторный самолет, один человек погиб, еще один пострадал

В Оржицком районе Полтавской области в результате падения самолета погиб один человек, один получил травмы, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"7 июля в 15.32 возле с.Плехов Оржицкого района произошло падение частного легкомоторного самолета, в результате чего погиб 1 человек и 1 человек госпитализирован в лечебное учреждение", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Причины происшествия устанавливаются. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Полтавской области.