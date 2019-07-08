Грузинская телекомпания "Рустави-2" временно прекратила вещание в связи с акцией протеста перед ее зданием

Грузинская оппозиционная телекомпания "Рустави-2" в ночь на понедельник временно прекратила вещание в связи с проходящей перед зданием телекомпании акцией протеста.

Как заявил в эфире "Рустави-2" гендиректор телекомпании Ника Гварамия, данное решение будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность телеканала и его журналистов.

Также перед прекращением эфира Гварамия отметил, что считает акцию перед телекомпанией управляемой властями.

Акция протеста перед зданием телекомпании переросла в митинг, на котором выступали граждане заявившие, что эта акция организована рядовыми жителями Тбилиси, для которых "неприемлема направленная на разжигание войны пропаганда".

На митинге прозвучали обвинения в адрес телекомпании, что она выполняет заказы от находящегося в Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который, по их мнению, пытается устроить в Грузии дестабилизацию и хаос и ввязать Грузию в вооруженный конфликт с Россией.

Выступающие заявляют, что не намерены расходиться до тех пор, пока гендиректор телекомпании Гварамия и журналист Габуния не покинут телекомпанию. Ряд выступающих призывают власти возбудить уголовное дело в отношении деятельности "Рустави-2".

Как сообщалось, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила прозвучавшие в воскресенье вечером в прямом эфире оппозиционной телекомпании "Рустави 2" оскорбительные высказывания телеведущего Георгия Габуния в адрес руководства РФ.