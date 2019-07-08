События

06:17 08.07.2019

The New York Times ответила на обвинения Трампа об условиях содержания мигрантов

1 мин читать
The New York Times ответила на обвинения Трампа об условиях содержания мигрантов

Газета The New York Times выступила в защиту своего репортажа об ужасных условиях в центре содержания мигрантов в Клинте (штат Техас) в воскресенье после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал его.

"Мы уверены в точности наших репортажей о центрах содержания под стражей пограничного патруля США. Поэтому мы сообщили сегодня в статье на первой полосе об ужасных условиях в центре содержания мигрантов в Клинте, штат Техас", - следует из сообщения, опубликованного в твиттере издания.

Отмечается, что рассказы об условиях в Клинте основаны на десятках интервью нынешних и бывших агентов пограничного патруля и надзирателей; адвокатов, законодателей и их помощников, посетивших объект, а также отца-иммигранта, чьи дети содержались там.

В своей статье издание рассказало о повальных болезнях, перенаселении и отсутствии элементарных удобств.

Ранее Трамп заявил в своем "Твиттере": "Фальшивые СМИ, в частности The New York Times, пишут фальшивые и преувеличенные статьи о пограничных центрах содержания. Во-первых, люди не должны въезжать в нашу страну нелегально, только для того, чтобы мы потом заботились о них. Мы должны иметь возможность сосредоточиться на гражданах США в первую очередь"

Теги: #сми #сша #мигранты #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:03 08.07.2019
Помпео пообещал Ирану новые санкции и изоляцию из-за ядерной программы

Помпео пообещал Ирану новые санкции и изоляцию из-за ядерной программы

21:53 07.07.2019
Украина впервые обратилась о приобретении военного оборудования через программу Минобороны США, запрос будет рассмотрен

Украина впервые обратилась о приобретении военного оборудования через программу Минобороны США, запрос будет рассмотрен

08:07 07.07.2019
На побережье Туниса обнаружены тела 14 мигрантов с затонувшего судна - Общество Красного полумесяца

На побережье Туниса обнаружены тела 14 мигрантов с затонувшего судна - Общество Красного полумесяца

22:00 06.07.2019
В результате взрыва в торговом центре во Флориде пострадали 20 человек – СМИ

В результате взрыва в торговом центре во Флориде пострадали 20 человек – СМИ

21:09 06.07.2019
Взрыв произошёл в торговом центре во Флориде

Взрыв произошёл в торговом центре во Флориде

20:24 06.07.2019
Переговоры США и талибов в Дохе приостановлены до 9 июля из-за межафганской мирной конференции

Переговоры США и талибов в Дохе приостановлены до 9 июля из-за межафганской мирной конференции

14:13 06.07.2019
Зеленский считает, что президент США может решить вопрос "Северного потока-2" в пользу Украины

Зеленский считает, что президент США может решить вопрос "Северного потока-2" в пользу Украины

09:48 06.07.2019
Второе мощное землетрясение за неделю произошло в Калифорнии

Второе мощное землетрясение за неделю произошло в Калифорнии

02:30 06.07.2019
Украина должна сыграть роль лидера в нормандском формате

Украина должна сыграть роль лидера в нормандском формате

20:36 05.07.2019
Трамп вступился за дочь, ставшую героиней мемов из-за активности на G20

Трамп вступился за дочь, ставшую героиней мемов из-за активности на G20

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, двое солдат получили ранения, еще один травмирован

"Евросолидарность": Анонсированный "телемост" с участием запрещенного пропагандистского телеканала Россия-24 – вызов всей информационной безопасности Украины

Украина впервые обратилась о приобретении военного оборудования через программу Минобороны США, запрос будет рассмотрен

С начала суток боевики НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, травмировано двое украинских военных

Главком ВСУ о ситуации в районе Станицы Луганской: все войска разведены, командиры готовы, "зрады" нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Грузинская телекомпания "Рустави-2" временно прекратила вещание в связи с акцией протеста перед ее зданием

В 7 областях Украины из-за непогоды обесточены 132 населенных пункта, на Закарпатье повреждены крыши общественных зданий и жилых домов, травмировано два человека

За минувшие сутки на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, двое солдат получили ранения, еще один травмирован

В Запорожье прошел массовый заплыв через Днепр "Riverman – 2019"

В ЕС поздравляют лидера оппозиции Мицотакиса с победой его партии на выборах в парламент Греции

Во Львовской области от укуса змей пострадало два человека

Восстановление России в ПАСЕ позволит эффективнее работать с ней по решению актуальных проблем - председатель ассамблеи

Партия "Голос" убеждена, что со страной-агрессором надо разговаривать не с помощью телемостов, а языком санкций

К странам, заявившим о демарше в ПАСЕ из-за решения по РФ, присоединился глава делегации Великобритании

"Евросолидарность": Анонсированный "телемост" с участием запрещенного пропагандистского телеканала Россия-24 – вызов всей информационной безопасности Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА