Помпео пообещал Ирану новые санкции и изоляцию из-за ядерной программы

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье пообещал, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана и обеспечит его изоляцию в ответ на "расширение ядерной программы".

"Дальнейшее расширение ядерной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям", - написал он в твиттере.

"Режим Ирана, вооруженный ядерным оружием, будет представлять еще большую опасность миру", - считает американский госсекретарь.

О том, что иранская сторона приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%, заявил в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, не уточняя, до какого уровня будет проводиться обогащение.

Кроме того, как сказал Аракчи, Иран через 60 дней перейдет к третьей фазе снижения обязательств по СВПД, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

В свою очередь представитель правительства ИРИ Али Рабии подчеркнул, что Иран надеется, что соглашение по иранскому атому удастся сохранить и принимает усилия к этому.