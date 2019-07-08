В Запорожье прошел массовый заплыв через Днепр "Riverman – 2019"

В Запорожье более 500 человек приняли участие в самом массовом в истории Украины заплыве через р.Днепр.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в воскресенье в Запорожье на центральном пляже собралось около тысячи любителей плавания на открытой воде с разных городов Украины, где проходило соревнование по плаванию "Riverman – 2019".

Наиболее массовым этапом соревнований стал заплыв на 1 тыс. метров через р. Днепр.

Как рассказали агентству организаторы соревнований "Riverman-2019", запорожский заплыв через Днепр стал самым массовым в истории Украины, поскольку в нем приняли участие более 500 участников, большинство из которых любители.

Участники заплыва стартовали на Хортице и поплыли к противоположному берегу, где находится центральный пляж Запорожья.

За безопасностью пловцов следили спасатели на лодках, также участники были обеспечены плавательными аксессуарами, среди которых надувные спасательные буи.

Для преодоления Днепра лидерам километрового заплыва понадобилось порядка 20 минут. Среди мужчин победителем стал член сборной команды Украины по плаванию на открытой воде - 28 летний житель Кривого Рога Владимир Вороньков.

Среди женщин первой пришла 17-летняя жительница Запорожья – мастер спорта по плаванию Надежда Иванова.

Кроме того, массовые заплывы в Днепре проводились на дистанции 200 метров, а также эстафеты.

Организаторы соревнований "Riverman – 2019" отмечают возрастающий интерес украинцев к активным видам спорта.