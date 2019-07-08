Восстановление России в ПАСЕ позволит эффективнее работать с ней по решению актуальных проблем - председатель ассамблеи

Восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) позволит работать с ней над проблемными вопросами и не говорит о том, что РФ получает карт-бланш, заявила в воскресенье председатель ПАСЕ Лилиан-Мари Паскье.

"Теперь мы снова можем работать с российскими коллегами, в том числе по тем досье, по которым есть проблемы. Ратификация полномочий российской делегации не означает, что мы даем ей карт-бланш", - заявила она в ходе выступления на сессии в ПА ОБСЕ.

В частности, среди таких тем она отметила ситуацию со сбитым самолетом, выполнявшим рейс MH17. Также она напомнила, что в ПАСЕ призвали Россию освободить украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе.

Она подчеркнула, что ПАСЕ является местом для диалога, в том числе по политическим вопросам. В 2014 году в ПАСЕ "четко и ясно" выразили позицию по "Крыму и востоку Украины", и эта позиция с тех пор не изменилась, отметила Паскье.

"Мы продолжаем защищать принципы, закрепленные в международном праве, которым мы привержены", - сказала она.