К странам, заявившим о демарше в ПАСЕ из-за решения по РФ, присоединился глава делегации Великобритании

Глава делегации Великобритании присоединился к демаршу стран, состоявшемуся из-за подтверждения ПАСЕ полномочий российской делегации в ассамблее, сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко").

"К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании. Работаем дальше", – написал нардеп на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Как сообщалось, 25 июня украинская делегация в ПАСЕ обратилась к украинским властям с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.

Член украинской парламентской делегации Алексей Гончаренко (фракция "БПП") в соцсети Фейсбук дал такие формулировки решения украинской делегации в ПАСЕ: "1 Мы прекращаем своё участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации. 2 Мы обращаемся к Верховной Раде срочно рассмотреть вопрос прекращения участия украинской делегации в работе ПАСЕ. 3. Мы обращаемся к президенту и МИДу Украины, необходимо срочно выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы".

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась Россия. За резолюцию проголосовало 116 депутатов, против 62, воздержалось 15.

26 июня после безоговорочного подтверждения ПАСЕ полномочий российской делегации в ассамблее делегации Украины, Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии заявили о демарше и обратились к парламентам и правительствам своих стран относительно принятия решений касательно будущего участия в организации. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.