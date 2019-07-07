"Евросолидарность": Анонсированный "телемост" с участием запрещенного пропагандистского телеканала Россия-24 – вызов всей информационной безопасности Украины

Анонсированный "телемост" с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала Россия-24 и одного из украинских каналов является серьезным вызовом для информационной безопасности Украины, заявили в партии "Европейская Солидарность".

"Анонсированный на 12 июля "телемост" с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала Россия-24 и одного из украинских каналов, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука - это серьезный вызов всей информационной безопасности Украины", – говорится в заявлении на странице партии в Фейсбук в четверг.

В "Евросолидарности" подчеркнули, что "данный проект - это безусловная легализация пропагандистского российского контента через украинские масс-медиа, которую мы трактуем как действия, которые создают реальные угрозы национальным интересам, суверенитета и территориальной целостности Украины".

В партии напомнили, что согласно указу президента Украины Петра Порошенко №549/2015 от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" телеканал Россия-24 входит в структуру Федерального государственного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и финансируемый из бюджета страны-агрессора, находится под санкциями. Применительно к каналу действует норма об "ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования".

"Мы напоминаем инициаторам и прямым исполнителям этого "телевизионного шоу", что умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства подпадают под уголовное расследование", – сказано в заявлении.

Также в партии считают, что проведение "телемоста" – исключительная провокация со стороны Кремля. "Это еще один механизм влияния на украинцев во время избирательной кампании. Цель Москвы проста - через вроде бы разговоры "о мире" завести в Верховную Раду Украины как можно большее количество пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной Рады", – подчеркнули в "Европейской Солидарности".

Политсила призывает Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания дать мгновенную реакцию по так называемому "телемосту", анонсированному пропагандистским каналом.

Вместе с тем, в "Евросолидарности" заверили, что, что в случае отсутствия реакции, "оставляем за собой право на протест против бездействия указанных органов".

"Телемосты с Россией возможны только тогда, когда последний сапог русского военного покинет территорию Украины!", – подытожили в "Европейской Солидарности".