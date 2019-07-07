События

22:14 07.07.2019

"Евросолидарность": Анонсированный "телемост" с участием запрещенного пропагандистского телеканала Россия-24 – вызов всей информационной безопасности Украины

2 мин читать
"Евросолидарность": Анонсированный "телемост" с участием запрещенного пропагандистского телеканала Россия-24 – вызов всей информационной безопасности Украины

Анонсированный "телемост" с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала Россия-24 и одного из украинских каналов является серьезным вызовом для информационной безопасности Украины, заявили в партии "Европейская Солидарность".

"Анонсированный на 12 июля "телемост" с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала Россия-24 и одного из украинских каналов, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука - это серьезный вызов всей информационной безопасности Украины", – говорится в заявлении на странице партии в Фейсбук в четверг.

В "Евросолидарности" подчеркнули, что "данный проект - это безусловная легализация пропагандистского российского контента через украинские масс-медиа, которую мы трактуем как действия, которые создают реальные угрозы национальным интересам, суверенитета и территориальной целостности Украины".

В партии напомнили, что согласно указу президента Украины Петра Порошенко №549/2015 от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" телеканал Россия-24 входит в структуру Федерального государственного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и финансируемый из бюджета страны-агрессора, находится под санкциями. Применительно к каналу действует норма об "ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования".

"Мы напоминаем инициаторам и прямым исполнителям этого "телевизионного шоу", что умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства подпадают под уголовное расследование", – сказано в заявлении.

Также в партии считают, что проведение "телемоста" – исключительная провокация со стороны Кремля. "Это еще один механизм влияния на украинцев во время избирательной кампании. Цель Москвы проста - через вроде бы разговоры "о мире" завести в Верховную Раду Украины как можно большее количество пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной Рады", – подчеркнули в "Европейской Солидарности".

Политсила призывает Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания дать мгновенную реакцию по так называемому "телемосту", анонсированному пропагандистским каналом.

Вместе с тем, в "Евросолидарности" заверили, что, что в случае отсутствия реакции, "оставляем за собой право на протест против бездействия указанных органов".

"Телемосты с Россией возможны только тогда, когда последний сапог русского военного покинет территорию Украины!", – подытожили в "Европейской Солидарности".

Теги: #позиция #рф #телемост #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:37 07.07.2019
Медведчук заявляет о возможностях для Украины и РФ продолжить переговоры по газу

Медведчук заявляет о возможностях для Украины и РФ продолжить переговоры по газу

15:38 07.07.2019
Премьер Молдовы Санду собирается с визитами в Киев и Берлин

Премьер Молдовы Санду собирается с визитами в Киев и Берлин

15:36 07.07.2019
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 11 человек госпитализированы

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 11 человек госпитализированы

12:31 07.07.2019
На Киев надвигаются гроза и шквалы

На Киев надвигаются гроза и шквалы

10:39 07.07.2019
Зеленский присвоил имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею

Зеленский присвоил имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею

10:08 07.07.2019
Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

09:52 07.07.2019
Министр обороны Полторак уже сегодня предметно обсудит с канадскими коллегами сотрудничество в оборонной сфере – Зеленский

Министр обороны Полторак уже сегодня предметно обсудит с канадскими коллегами сотрудничество в оборонной сфере – Зеленский

09:46 07.07.2019
Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

09:38 07.07.2019
Зеленский поприветствовал участников учений "Си Бриз" и отметил поддержку международных партнеров в укреплении ВМС Украины

Зеленский поприветствовал участников учений "Си Бриз" и отметил поддержку международных партнеров в укреплении ВМС Украины

09:29 07.07.2019
Зеленский: украинские моряки каждый день мужественно и героические защищают наши границы, часто – ценой собственной жизни

Зеленский: украинские моряки каждый день мужественно и героические защищают наши границы, часто – ценой собственной жизни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина впервые обратилась о приобретении военного оборудования через программу Минобороны США, запрос будет рассмотрен

С начала суток боевики НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, травмировано двое украинских военных

Главком ВСУ о ситуации в районе Станицы Луганской: все войска разведены, командиры готовы, "зрады" нет

Зеленский и Туск посетили Станицу Луганскую

Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

ПОСЛЕДНЕЕ

К странам, заявившим о демарше в ПАСЕ из-за решения по РФ, присоединился глава делегации Великобритании

Украина впервые обратилась о приобретении военного оборудования через программу Минобороны США, запрос будет рассмотрен

Тимошенко о политике в отношении переселенцев: защитить права, восстановить соцвыплаты, обеспечить жильем

Гройсман считает, что украинские телеканалы не должны показывать пророссийскую пропаганду

Туск: жители восточной Украины оказались в западне из-за "российской войны"

С начала суток боевики НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, травмировано двое украинских военных

Гройсман: Цена на газ для населения осенью подниматься не будет

Главком ВСУ о ситуации в районе Станицы Луганской: все войска разведены, командиры готовы, "зрады" нет

Зеленский: мы быстро построим мост в Станице Луганской, как только будут отодвинуты укрепления противника

Зеленский и Туск посетили Станицу Луганскую

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА