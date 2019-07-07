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21:43 07.07.2019

Тимошенко о политике в отношении переселенцев: защитить права, восстановить соцвыплаты, обеспечить жильем

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Тимошенко о политике в отношении переселенцев: защитить права, восстановить соцвыплаты, обеспечить жильем

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что вынужденным переселенцам необходимо восстановить социальные выплаты, гарантировать право голоса и обеспечить их работой и жильем, сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".

"Политика новой власти в отношении временно перемещенных лиц должна исходить из того, что все граждане Украины должны быть равными в своих правах. Поэтому необходимо восстановить социальные выплаты, гарантировать переселенцам право голоса и обеспечить их работой и жильем", – заявила Тимошенко во время прямого эфира на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

По ее словам, новой власти нужно восстановить все социальные выплаты, прежде всего выплату пенсий.

"Украина не может отказываться от своих людей, даже тех, которые по каким-то причинам не смогли выехать из оккупированных территорий. Потому что это все равно - украинская земля", - пояснила лидер "Батькивщины".

Тимошенко возмутилась тем, что переселенцев лишают гражданских прав: "Как можно только по принципу, что они приехали из оккупированного Донбасса, лишить их права голоса. Это дискриминация и нарушение Конституции".

Третье направление политики по переселенцам - предоставление им работы и жилья.

Тимошенко отметила, что в стране есть большое количество недостроенного жилья, и вспомнила, что за ее премьерства этот ресурс использовался для решения социальных проблем.

"Даже в кризис мы закладывали финансовые ресурсы, за низкую цену выкупали недостроенные дома, достраивали их и предоставляли людям", - отметила лидер "Батькивщины".

Теги: #переселенцы #тимошенко
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