Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что украинские телеканалы не должны показывать пророссийскую пропаганду.

"Реванш уже не просто "царапается в дверь". Он уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Премьер-министр подчеркнул, что "пропагандисты из страны-агрессора полным ходом анонсируют телемост с украинским каналом, который входит в холдинг, контролируемый Виктором Медведчуком".

"Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу!", – написал Гройсман.