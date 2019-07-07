События

21:29 07.07.2019

Гройсман считает, что украинские телеканалы не должны показывать пророссийскую пропаганду

1 мин читать
Гройсман считает, что украинские телеканалы не должны показывать пророссийскую пропаганду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что украинские телеканалы не должны показывать пророссийскую пропаганду.

"Реванш уже не просто "царапается в дверь". Он уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Премьер-министр подчеркнул, что "пропагандисты из страны-агрессора полным ходом анонсируют телемост с украинским каналом, который входит в холдинг, контролируемый Виктором Медведчуком".

"Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу!", – написал Гройсман.

Теги: #телевидение #пропаганда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:32 11.06.2019
Две трети пенсионеров в Великобритании лишатся бесплатного телевидения

Две трети пенсионеров в Великобритании лишатся бесплатного телевидения

11:50 08.05.2019
Пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая, задержала в Киеве СБУ

Пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая, задержала в Киеве СБУ

13:08 15.04.2019
Средний показатель присутствия украинского языка на телевидении достиг 92%

Средний показатель присутствия украинского языка на телевидении достиг 92%

18:57 04.04.2019
Пограничники не пустили в Украину из РФ партию книг с антиукараинской пропагандой

Пограничники не пустили в Украину из РФ партию книг с антиукараинской пропагандой

17:45 27.03.2019
СБУ подтверждает выдворение из Украины российской пропагандистки Бондарь

СБУ подтверждает выдворение из Украины российской пропагандистки Бондарь

17:34 20.03.2019
Умер известный украинский телеоператор Юрий Жуков

Умер известный украинский телеоператор Юрий Жуков

12:51 15.03.2019
Идеи "русского мира" все еще присутствуют в Украине – эксперт

Идеи "русского мира" все еще присутствуют в Украине – эксперт

14:45 13.03.2019
Европарламент назвал Россию основным источником дезинформации в ЕС

Европарламент назвал Россию основным источником дезинформации в ЕС

21:23 12.03.2019
В Европарламенте обсудили рекомендации по борьбе против враждебной пропаганды

В Европарламенте обсудили рекомендации по борьбе против враждебной пропаганды

23:16 06.03.2019
Украинская футбольная Премьер-лига с 12 марта принимает заявки на покупку прав трансляции ее матчей

Украинская футбольная Премьер-лига с 12 марта принимает заявки на покупку прав трансляции ее матчей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала суток боевики НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, травмировано двое украинских военных

Главком ВСУ о ситуации в районе Станицы Луганской: все войска разведены, командиры готовы, "зрады" нет

Зеленский и Туск посетили Станицу Луганскую

Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

ПОСЛЕДНЕЕ

Туск: жители восточной Украины оказались в западне из-за "российской войны"

С начала суток боевики НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, травмировано двое украинских военных

Гройсман: Цена на газ для населения осенью подниматься не будет

Главком ВСУ о ситуации в районе Станицы Луганской: все войска разведены, командиры готовы, "зрады" нет

Зеленский: мы быстро построим мост в Станице Луганской, как только будут отодвинуты укрепления противника

Зеленский и Туск посетили Станицу Луганскую

Лондон призвал Тегеран к соблюдению в полной мере условий СВПД

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 11 человек госпитализированы

В Одессе освободили сотрудниц финучреждения, взятых в заложницы, со злоумышленником работают правоохранители

ЕС выразил озабоченность повышением уровня обогащения урана Ираном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА