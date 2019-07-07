События

20:05 07.07.2019

С начала суток боевики НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, травмировано двое украинских военных

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С начала суток боевики НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, травмировано двое украинских военных

На Донбассе с начала воскресенья боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили боевое травмирование, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, а также из вооружения танков, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили боевое травмирование", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили семь обстрелов позиций ООС: три раза вблизи Широкино, по направлению Саханки - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Богдановкой, по направлению Петровского - из вооружения БМП; трижды по окраине Водяного, по направлению Азова и Пикузы - из вооружения танков, гранатометов различных систем и вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершил пять обстрелов позиций ООС: два раза в районе Новолуганского, по направлению Доломитный - из минометов калибра 82-мм; рядом с Попасной, по направлению Калинового - из миномета калибра 120-мм; неподалеку Золотого-4, по направлению Золотого-5 - из миномета калибра 120-мм; окраине Майорска, по направлению Шахты 6-7 - из противотанкового ракетного комплекса.

Теги: #оос #сводка
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