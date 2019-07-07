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19:44 07.07.2019

Гройсман: Цена на газ для населения осенью подниматься не будет

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Гройсман: Цена на газ для населения осенью подниматься не будет

Цена на газ для населения осенью подниматься не будет, обещает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Что касается цены на газ. Сейчас "Нафтогаз" закачивает газ по действующим ценам. Цены - в нижней точке и поэтому они не могут быть повышены, поскольку запас (газа в газохранилищах - ИФ) сейчас, на начало отопительного сезона будет сформирован в 20 млрд. м куб. Этого нам хватит полностью для прохождения следующего отопительного сезона", – сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

Он подчеркнул, что не видит объективных оснований для повышения цены на газ.

Он пообещал, что будет делать все, чтобы "монополисты придерживались стратегии уменьшения цен и ни в коем случае не повышения".

Теги: #газ #цена
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