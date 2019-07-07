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19:36 07.07.2019

Главком ВСУ о ситуации в районе Станицы Луганской: все войска разведены, командиры готовы, "зрады" нет

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Главком ВСУ о ситуации в районе Станицы Луганской: все войска разведены, командиры готовы, "зрады" нет

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск в рамках поездки в Луганскую область посетили КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, где заслушали доклад о текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил.

"Войска все разведены. Командиры готовы. "Зрады" никакой нет", - отметил во время доклада начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, сообщает пресс-служба президента.

Президент Украины также пообщался с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном по координации действий в этом регионе.

Кроме того, Зеленский осмотрел позиции украинских военных, перенесенные в результате разведения сил, и ознакомился с гуманитарными проектами на Донбассе, которые реализуются при поддержке Европейского Союза.

Теги: #разведение #оос #зеленский
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