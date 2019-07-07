Зеленский: мы быстро построим мост в Станице Луганской, как только будут отодвинуты укрепления противника

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область в воскресенье посетил Станицу Луганскую и на более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции Вооруженных сил Украины вглубь зоны разведения.

Как сообщает пресс-служба президента, вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском они прошли последний пункт украинских военных и дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.