Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 11 человек госпитализированы

Автобус с украинскими регистрационными номерами, перевозивших 35 пассажиров, съехал в глубокий кювет на трассе А4 у с.Большие Янковицы Бжегского уезда Опольского воеводства Польши в воскресенье, сообщается на сайте польского телеканала TVN24.

Как отмечается в сообщении, в результате происшествия 11 человек были доставлены в больницы в Нисе, Ополе и Бжеге, в том числе 7- и 11-летние дети. Двух раненых забрали вертолеты воздушно-спасательной службы. Травмы пострадавших оказались не тяжелыми, их жизни ничего не угрожает.

После 12 часов представитель Бжегской полиции Патриция Кашуба сообщила, что пять из 11 человек уже покинули больницы.

Всего в автобусе ехало 37 граждан Украины: 35 пассажиров и два водителя. Инцидент произошел около 6 часов утра на 198 км трассы А4 в сторону Вроцлава.

"По прибытии на место полиции 50-летний водитель признался, что заснул за рулем и проснулся уже в кювете, при ударе автобуса о землю", - рассказал дежурный офицер Бжегского уездного отдела полиции Кшистоф Барабаш.

Остальные пассажиры автобуса доставлены в школу близлежащего с.Ольшанка, где они будут находиться, пока перевозчик не предоставит другой автобус для того, чтобы доставить их к месту назначения.