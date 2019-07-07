В Одессе освободили сотрудниц финучреждения, взятых в заложницы, со злоумышленником работают правоохранители

Правоохранители освободили сотрудниц финансового учреждения в Суворовском районе Одессы, которых злоумышленник взял в заложники в воскресенье, спецоперация "Гром" по их освобождению завершена, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Спецоперация завершена. Полицейские освободили двух сотрудниц финучреждения. Их карета скорой помощи доставила в медицинское учреждение. Со злоумышленником, 1994 г.р., работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Событие квалифицировано по ч.2 ст.147 (захват заложников) и ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник взял в заложники сотрудницу финансового учреждения в Одессе, полиция ввела в действие спецоперацию "Гром". На место происшествия прибыло руководство полиции области, следственно-оперативная группа облуправления Нацполиции и патрульные полицейские, с правонарушителем были начаты переговоры.