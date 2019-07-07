События

14:37 07.07.2019

В Одессе освободили сотрудниц финучреждения, взятых в заложницы, со злоумышленником работают правоохранители

1 мин читать
В Одессе освободили сотрудниц финучреждения, взятых в заложницы, со злоумышленником работают правоохранители

Правоохранители освободили сотрудниц финансового учреждения в Суворовском районе Одессы, которых злоумышленник взял в заложники в воскресенье, спецоперация "Гром" по их освобождению завершена, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Спецоперация завершена. Полицейские освободили двух сотрудниц финучреждения. Их карета скорой помощи доставила в медицинское учреждение. Со злоумышленником, 1994 г.р., работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Событие квалифицировано по ч.2 ст.147 (захват заложников) и ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник взял в заложники сотрудницу финансового учреждения в Одессе, полиция ввела в действие спецоперацию "Гром". На место происшествия прибыло руководство полиции области, следственно-оперативная группа облуправления Нацполиции и патрульные полицейские, с правонарушителем были начаты переговоры.

Теги: #заложники #полиция #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:16 07.07.2019
Зеленский в воскресенье в Одессе примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС Украины и начала учений "Си Бриз-2019"

Зеленский в воскресенье в Одессе примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС Украины и начала учений "Си Бриз-2019"

16:05 05.07.2019
С начала избирательной кампании харьковская полиция открыла 18 производств, связанных с выборами

С начала избирательной кампании харьковская полиция открыла 18 производств, связанных с выборами

10:58 05.07.2019
Неизвестные сообщили о минировании одесского морвокзала и ряда причалов, требуют запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта

Неизвестные сообщили о минировании одесского морвокзала и ряда причалов, требуют запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта

10:16 05.07.2019
В лагере альпинистов на севере Киргизии мужчина убил двух человек и скрылся с заложницей

В лагере альпинистов на севере Киргизии мужчина убил двух человек и скрылся с заложницей

16:21 03.07.2019
Суд арестовал без права залога винницкого полицейского, избившего впоследствии скончавшегося партийца "Гражданской позиции"

Суд арестовал без права залога винницкого полицейского, избившего впоследствии скончавшегося партийца "Гражданской позиции"

15:27 03.07.2019
В Запорожье ревнивец облил свою девушку зажигательной смесью и поджог: она получила 90% ожогов тела

В Запорожье ревнивец облил свою девушку зажигательной смесью и поджог: она получила 90% ожогов тела

11:39 03.07.2019
На Харьковщине в результате ДТП с участием грузовика и автобуса 2 человека погибли, 12-летняя девочка пострадала - полиция

На Харьковщине в результате ДТП с участием грузовика и автобуса 2 человека погибли, 12-летняя девочка пострадала - полиция

10:59 03.07.2019
В Одессе аноним сообщил о минировании аэропорта, торгового центра и ряда других объектов

В Одессе аноним сообщил о минировании аэропорта, торгового центра и ряда других объектов

02:50 03.07.2019
В МВД сняли из розыска экс-нардепа "Партии регионов" Иванющенко

В МВД сняли из розыска экс-нардепа "Партии регионов" Иванющенко

16:42 02.07.2019
Минирование 17 ТЦ в Харькове было ложным, решается вопрос о квалификации по УК

Минирование 17 ТЦ в Харькове было ложным, решается вопрос о квалификации по УК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

Туск и Зеленский 7 июля посетят Луганскую область

Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской ОГА

Зеленский назначил главой Львовской ОГА юриста Мальского

ПОСЛЕДНЕЕ

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 11 человек госпитализированы

ЕС выразил озабоченность повышением уровня обогащения урана Ираном

Верховный суд в 15:00 начнет рассмотрение апелляций на решение суда о пережеребьевке номеров партий в бюллетене, которое создало проблему для выборов

Инспекторы МАГАТЭ проверят и доложат о повышении Ираном уровня обогащения урана

На Киев надвигаются гроза и шквалы

Очередная министерская конференция ЕС-Центральная Азия состоится в Брюсселе

Иран заинтересован в сохранении СВПД, но не любой ценой - представитель правительства

Зеленский присвоил имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею

Иран через 60 дней вновь откажется от части обязательств по СВПД, если европейские страны не решат спорные проблемы

Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА