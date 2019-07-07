События

12:58 07.07.2019

Верховный суд в 15:00 начнет рассмотрение апелляций на решение суда о пережеребьевке номеров партий в бюллетене, которое создало проблему для выборов

2 мин читать
Верховный суд в 15:00 начнет рассмотрение апелляций на решение суда о пережеребьевке номеров партий в бюллетене, которое создало проблему для выборов

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины в воскресенье начнет рассмотрение апелляций нескольких десятков политических партий – участников избирательного процесса на решение Шестого апелляционного административного суда от 4 июля, который обязал ЦИК провести повторную жеребьевку порядковых номеров партий в избирательном списке.

Как сообщается на сайте судебной власти Украины, заседание начнется в 15:00 7 июля.

29 июня во исполнение решения Верховного суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух Новых сил Михаила Саакашвили", однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

30 июня пресс-служба ЦИК сообщила, что "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 без проведения жеребьевки. В ЦИК указали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления.

Позже Саакашвили выступил категорически против повторной жеребьевки по определению номеров политических партий в бюллетенях и заявил, что партия "Рух новых сил" не намерена этого инициировать.

4 июля Шестой апелляционный административный суд принял решение о проведении повторной жеребьевки.

Уже несколько партий-участников выборов заявили, что такое решение суда может привести к срыву внеочередных парламентских выборов 21 июля.

5 июля в Центральной избирательной комиссии Украины заявили, что следствием выполнения решения Шестого апелляционного админсуда о проведении повторной жеребьевки партий на внеочередных выборах в Верховную Раду станет невозможность напечатать в срок необходимое количество бюллетеней.

Теги: #верховный_суд #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:38 07.07.2019
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

09:02 07.07.2019
Смешко: решение суда – политическая манипуляция

Смешко: решение суда – политическая манипуляция

14:02 06.07.2019
Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

21:25 05.07.2019
Члены ЦИК должны отвечать за ущерб госбюджету из-за перепечатки бюллетеней - Лукаш

Члены ЦИК должны отвечать за ущерб госбюджету из-за перепечатки бюллетеней - Лукаш

18:56 05.07.2019
Верховный суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

Верховный суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

17:35 05.07.2019
Брюссель вернется к вопросу выделения очередного транша макрофинансовой помощи Украине после выборов в Раду

Брюссель вернется к вопросу выделения очередного транша макрофинансовой помощи Украине после выборов в Раду

17:19 05.07.2019
Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

17:09 05.07.2019
Садовый выступает за национализацию или лишение лицензий "телеканалов Медвечука"

Садовый выступает за национализацию или лишение лицензий "телеканалов Медвечука"

16:19 05.07.2019
Кузьмин подал в ЦИК жалобу с просьбой отменить регистрацию кандидатом в нардепы Парубия: "Это пиар-ход"

Кузьмин подал в ЦИК жалобу с просьбой отменить регистрацию кандидатом в нардепы Парубия: "Это пиар-ход"

16:13 05.07.2019
Кузьмин подал в ЦИК жалобу с просьбой отменить регистрацию кандидатом в нардепы Парубия: "Это пиар-ход"

Кузьмин подал в ЦИК жалобу с просьбой отменить регистрацию кандидатом в нардепы Парубия: "Это пиар-ход"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

Туск и Зеленский 7 июля посетят Луганскую область

Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской ОГА

Зеленский назначил главой Львовской ОГА юриста Мальского

ПОСЛЕДНЕЕ

Инспекторы МАГАТЭ проверят и доложат о повышении Ираном уровня обогащения урана

На Киев надвигаются гроза и шквалы

Очередная министерская конференция ЕС-Центральная Азия состоится в Брюсселе

Иран заинтересован в сохранении СВПД, но не любой ценой - представитель правительства

Зеленский присвоил имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею

Иран через 60 дней вновь откажется от части обязательств по СВПД, если европейские страны не решат спорные проблемы

Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

Иран начинает обогащать уран выше уровня в 3,67% - замглавы МИД

Министр обороны Полторак уже сегодня предметно обсудит с канадскими коллегами сотрудничество в оборонной сфере – Зеленский

Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА