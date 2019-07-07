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11:42 07.07.2019

Очередная министерская конференция ЕС-Центральная Азия состоится в Брюсселе

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Очередная министерская конференция ЕС-Центральная Азия состоится в Брюсселе

16-я по счету ежегодная министерская конференция "Европейский Союз - Центральная Азия" состоится в следующем году в Брюсселе, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Следующая министерская встреча в формате ЕС-ЦА, как ожидается, состоится в 2020 году в Брюсселе", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Об этом стало известно в ходе 15-й конференции, проходящей в эти дни в столице Киргизии Бишкеке.

По данным МИД Казахстана, центральным событием нынешней конференции стала официальная презентация новой Стратегии ЕС по Центральной Азии.

Участники также обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе продолжению и расширению совместных с Европейским Союзом программы содействия управления границами (БОМКА), программы действия по наркотикам (КАДАП) и активизации сотрудничества по линии Центрально-азиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ).

По итогам мероприятия было принято итоговое коммюнике.

"В тексте говорится, что ЕС намерен задействовать все имеющиеся в своем арсенале инструменты для поддержки национальных усилий стран Центральной Азии, успешной интеграции региона в мировую торговую систему и продвижения внутрирегионального сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Теги: #ес #брюссель #азия #конференция
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