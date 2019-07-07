События

10:56 07.07.2019

Иран заинтересован в сохранении СВПД, но не любой ценой - представитель правительства

1 мин читать
Иран заинтересован в сохранении СВПД, но не любой ценой - представитель правительства

Иран надеется, что соглашение по иранскому атому удастся сохранить и принимает усилия к этому, заявил представитель правительства ИРИ Али Рабии.

"Иран надеется сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), однако не любой ценой, и не за счет своих национальных интересов", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране.

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи добавил, что в настоящее время "необходимы новые инициативы" для того, чтобы спасти соглашение.

Он также отметил, что вопрос о сохранении ядерной сделки будет обсуждаться на планируемой встрече глав МИД стран-участниц соглашения.

По его словам, отступление Ирана от ряда обязательств по соглашению означает, что Иран не выходит из него, а пытается спасти. Тем не менее, он не исключил, что Иран продолжит сокращать свои обязательства вплоть до выхода из СВПД, если подписанты соглашения не будут выполнять свои обязательства.

Тегеран в воскресенье официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%.

"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ИФ)", - заявил на пресс-конференции Арагчи.

Теги: #свпд #иран #сохранение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:32 07.07.2019
Иран через 60 дней вновь откажется от части обязательств по СВПД, если европейские страны не решат спорные проблемы

Иран через 60 дней вновь откажется от части обязательств по СВПД, если европейские страны не решат спорные проблемы

09:59 07.07.2019
Иран начинает обогащать уран выше уровня в 3,67% - замглавы МИД

Иран начинает обогащать уран выше уровня в 3,67% - замглавы МИД

03:14 07.07.2019
Макрон и Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому

Макрон и Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому

02:10 07.07.2019
Макрон и Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому

Макрон и Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому

12:51 05.07.2019
Во Франции ожидают первой транзакции с помощью INSTEX в ближайшие дни

Во Франции ожидают первой транзакции с помощью INSTEX в ближайшие дни

05:33 04.07.2019
Трамп советует Ирану быть поосторожнее с угрозами активизировать обогащение урана

Трамп советует Ирану быть поосторожнее с угрозами активизировать обогащение урана

04:17 02.07.2019
В ЕС обеспокоены превышением Ираном допустимых запасов низкообогащенного урана

В ЕС обеспокоены превышением Ираном допустимых запасов низкообогащенного урана

20:12 01.07.2019
Разведслужбы Израиля уверены в причастности Ирана к атакам в Персидском заливе

Разведслужбы Израиля уверены в причастности Ирана к атакам в Персидском заливе

19:53 01.07.2019
Нетаньяху призывает европейские страны ввести санкции против Ирана

Нетаньяху призывает европейские страны ввести санкции против Ирана

13:48 01.07.2019
Тегеран подтверждает планы сократить обязательства по ядерной сделке

Тегеран подтверждает планы сократить обязательства по ядерной сделке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

Туск и Зеленский 7 июля посетят Луганскую область

Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской ОГА

Зеленский назначил главой Львовской ОГА юриста Мальского

Ранены шесть украинских военных вследствие 28 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский присвоил имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею

Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

Министр обороны Полторак уже сегодня предметно обсудит с канадскими коллегами сотрудничество в оборонной сфере – Зеленский

Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

Зеленский поприветствовал участников учений "Си Бриз" и отметил поддержку международных партнеров в укреплении ВМС Украины

Зеленский: украинские моряки каждый день мужественно и героические защищают наши границы, часто – ценой собственной жизни

Талибы взяли на себя ответственность за террористическую атаку в Газни

В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий

Полторак поздравил военных моряков с днем Военно-морских сил

На побережье Туниса обнаружены тела 14 мигрантов с затонувшего судна - Общество Красного полумесяца

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА