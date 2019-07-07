Президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею, сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ президента №494/2019 от 7 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Присвоить имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею и в дальнейшем именовать его - Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного", - сказано в документе.