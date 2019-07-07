События

10:32 07.07.2019

Иран через 60 дней вновь откажется от части обязательств по СВПД, если европейские страны не решат спорные проблемы

1 мин читать
Иран через 60 дней вновь откажется от части обязательств по СВПД, если европейские страны не решат спорные проблемы

Иран через 60 дней перейдет к третьей фазе снижения обязательств по СВПД, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки, заявил в воскресенье замглавы иранского МИД Аббас Арагчи.

"Европейцы не смогли выполнить свою часть обязательств. Они пытаются найти решение этой проблемы, и контакты по этому вопросу продолжатся. Если они не принесут успеха, то через 60 дней мы перейдем к третьему этапу", - сказал он на пресс-конференции, которую транслирует иранское телевидение.

Арагчи отметил, что на данный момент европейский механизм INSTEX не позволяет Европе выполнять экономическую часть своих обязательств. Однако сам факт существования этого платежного механизма, призванного позволить компаниям действовать в обход санкций США, дипломат назвал "политически значимым фактором".

Теги: #планы #иран #атом
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:56 07.07.2019
Иран заинтересован в сохранении СВПД, но не любой ценой - представитель правительства

Иран заинтересован в сохранении СВПД, но не любой ценой - представитель правительства

09:59 07.07.2019
Иран начинает обогащать уран выше уровня в 3,67% - замглавы МИД

Иран начинает обогащать уран выше уровня в 3,67% - замглавы МИД

03:14 07.07.2019
Макрон и Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому

Макрон и Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому

02:10 07.07.2019
Макрон и Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому

Макрон и Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому

12:51 05.07.2019
Во Франции ожидают первой транзакции с помощью INSTEX в ближайшие дни

Во Франции ожидают первой транзакции с помощью INSTEX в ближайшие дни

05:33 04.07.2019
Трамп советует Ирану быть поосторожнее с угрозами активизировать обогащение урана

Трамп советует Ирану быть поосторожнее с угрозами активизировать обогащение урана

04:17 02.07.2019
В ЕС обеспокоены превышением Ираном допустимых запасов низкообогащенного урана

В ЕС обеспокоены превышением Ираном допустимых запасов низкообогащенного урана

20:12 01.07.2019
Разведслужбы Израиля уверены в причастности Ирана к атакам в Персидском заливе

Разведслужбы Израиля уверены в причастности Ирана к атакам в Персидском заливе

19:53 01.07.2019
Нетаньяху призывает европейские страны ввести санкции против Ирана

Нетаньяху призывает европейские страны ввести санкции против Ирана

13:48 01.07.2019
Тегеран подтверждает планы сократить обязательства по ядерной сделке

Тегеран подтверждает планы сократить обязательства по ядерной сделке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

Туск и Зеленский 7 июля посетят Луганскую область

Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской ОГА

Зеленский назначил главой Львовской ОГА юриста Мальского

Ранены шесть украинских военных вследствие 28 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский присвоил имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею

Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

Министр обороны Полторак уже сегодня предметно обсудит с канадскими коллегами сотрудничество в оборонной сфере – Зеленский

Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

Зеленский поприветствовал участников учений "Си Бриз" и отметил поддержку международных партнеров в укреплении ВМС Украины

Зеленский: украинские моряки каждый день мужественно и героические защищают наши границы, часто – ценой собственной жизни

Талибы взяли на себя ответственность за террористическую атаку в Газни

В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий

Полторак поздравил военных моряков с днем Военно-морских сил

На побережье Туниса обнаружены тела 14 мигрантов с затонувшего судна - Общество Красного полумесяца

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА