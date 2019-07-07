События

10:08 07.07.2019

Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

1 мин читать
Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 36 отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского", сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ президента №495/2019 от 7 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Присвоить 36 отдельной бригаде морской пехоты Командование морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского" и в дальнейшем именовать ее - 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского", - сказано в документе.

Теги: #звание #зеленский #украина #моряки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 07.07.2019
Зеленский присвоил имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею

Зеленский присвоил имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею

09:52 07.07.2019
Министр обороны Полторак уже сегодня предметно обсудит с канадскими коллегами сотрудничество в оборонной сфере – Зеленский

Министр обороны Полторак уже сегодня предметно обсудит с канадскими коллегами сотрудничество в оборонной сфере – Зеленский

09:46 07.07.2019
Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

09:38 07.07.2019
Зеленский поприветствовал участников учений "Си Бриз" и отметил поддержку международных партнеров в укреплении ВМС Украины

Зеленский поприветствовал участников учений "Си Бриз" и отметил поддержку международных партнеров в укреплении ВМС Украины

09:29 07.07.2019
Зеленский: украинские моряки каждый день мужественно и героические защищают наши границы, часто – ценой собственной жизни

Зеленский: украинские моряки каждый день мужественно и героические защищают наши границы, часто – ценой собственной жизни

09:06 07.07.2019
В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий

В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий

08:48 07.07.2019
Полторак поздравил военных моряков с днем Военно-морских сил

Полторак поздравил военных моряков с днем Военно-морских сил

07:45 07.07.2019
За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранения, еще четверо были травмированы – штаб ООС

За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранения, еще четверо были травмированы – штаб ООС

07:16 07.07.2019
Зеленский в воскресенье в Одессе примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС Украины и начала учений "Си Бриз-2019"

Зеленский в воскресенье в Одессе примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС Украины и начала учений "Си Бриз-2019"

04:06 07.07.2019
Мы создадим областную программу по развитию велосипедного спорта - Прыгунов

Мы создадим областную программу по развитию велосипедного спорта - Прыгунов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Туск и Зеленский 7 июля посетят Луганскую область

Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской ОГА

Зеленский назначил главой Львовской ОГА юриста Мальского

Ранены шесть украинских военных вследствие 28 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Иран заинтересован в сохранении СВПД, но не любой ценой - представитель правительства

Иран через 60 дней вновь откажется от части обязательств по СВПД, если европейские страны не решат спорные проблемы

Иран начинает обогащать уран выше уровня в 3,67% - замглавы МИД

Талибы взяли на себя ответственность за террористическую атаку в Газни

На побережье Туниса обнаружены тела 14 мигрантов с затонувшего судна - Общество Красного полумесяца

Хмельницкие пиротехники уничтожили две противотанковые мины времен Второй мировой войны - ГСЧС

Кандидат в британские премьеры Джонсон подтвердил, что страна готова к выходу из ЕС к 31 октября

Макрон и Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому

Адвокату, который под действием алкоголя и наркотиков насмерть сбил 11-летнюю девочку сообщено о подозрении - прокуратура

Макрон и Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА