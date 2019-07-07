Министр обороны Полторак уже сегодня предметно обсудит с канадскими коллегами сотрудничество в оборонной сфере – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Степан Полторак в воскресенье в Одессе уже обсудит конкретные вопросы сотрудничества Украины и Канады в оборонной сфере, о чем глава государства договорился во время своего недавнего визита в Канаду.

"На этой неделе я был с официальным визитом в Канаде, где мы договорились усилить наше сотрудничество в оборонной сфере. И я знаю, что сегодня министр обороны господин Полторак уже предметно обсудит конкретные шаги этого сотрудничества", - сказал он в воскресенье в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019".

Как сообщалось, 3 июля во время совместного брифинга с премьером Канады Джастином Трюдо в Торонто Зеленский сообщил, что принято принципиальное решение о возможности поставок Канадой оборонительного оружия и военной техники Украине. В свою очередь Трюдо указал, что Канада добавила Украину в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие.