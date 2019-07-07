Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что он и его команда делают всё для скорейшего освобождения удерживаемых в плену в Российской Федерации украинских военных моряков.

"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", - сказал он в воскресенье в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019".