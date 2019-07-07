События

09:38 07.07.2019

Зеленский поприветствовал участников учений "Си Бриз" и отметил поддержку международных партнеров в укреплении ВМС Украины

1 мин читать
Зеленский поприветствовал участников учений "Си Бриз" и отметил поддержку международных партнеров в укреплении ВМС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Военно-морские силы Украины должны быть сильными и современно оснащенными, и на пути их укрепления Украина ощущает значительную поддержку международных партнеров.

"Уважаемые воины, наша общая цель – это сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой Военно-морские силы Украины. На этом пути мы ощущаем значительную поддержку со стороны наших международных друзей и партнеров, которые сегодня стоят с вами в одном строю", - сказал он в воскресенье в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019".

Зеленский указал, что в учениях участвуют около 3 тыс. военнослужащих из 19 стран мира. "Своим участием вы повышаете уровень морской и полевой подготовки, и уровень слаженности многонациональных подразделений", - подчеркнул он.

Теги: #учения #вмс #украина #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 07.07.2019
Зеленский присвоил имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею

Зеленский присвоил имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею

10:08 07.07.2019
Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

09:52 07.07.2019
Министр обороны Полторак уже сегодня предметно обсудит с канадскими коллегами сотрудничество в оборонной сфере – Зеленский

Министр обороны Полторак уже сегодня предметно обсудит с канадскими коллегами сотрудничество в оборонной сфере – Зеленский

09:46 07.07.2019
Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

09:29 07.07.2019
Зеленский: украинские моряки каждый день мужественно и героические защищают наши границы, часто – ценой собственной жизни

Зеленский: украинские моряки каждый день мужественно и героические защищают наши границы, часто – ценой собственной жизни

09:06 07.07.2019
В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий

В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий

08:48 07.07.2019
Полторак поздравил военных моряков с днем Военно-морских сил

Полторак поздравил военных моряков с днем Военно-морских сил

07:45 07.07.2019
За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранения, еще четверо были травмированы – штаб ООС

За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранения, еще четверо были травмированы – штаб ООС

07:16 07.07.2019
Зеленский в воскресенье в Одессе примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС Украины и начала учений "Си Бриз-2019"

Зеленский в воскресенье в Одессе примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС Украины и начала учений "Си Бриз-2019"

04:06 07.07.2019
Мы создадим областную программу по развитию велосипедного спорта - Прыгунов

Мы создадим областную программу по развитию велосипедного спорта - Прыгунов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

Туск и Зеленский 7 июля посетят Луганскую область

Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской ОГА

Зеленский назначил главой Львовской ОГА юриста Мальского

Ранены шесть украинских военных вследствие 28 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Иран заинтересован в сохранении СВПД, но не любой ценой - представитель правительства

Иран через 60 дней вновь откажется от части обязательств по СВПД, если европейские страны не решат спорные проблемы

Иран начинает обогащать уран выше уровня в 3,67% - замглавы МИД

Талибы взяли на себя ответственность за террористическую атаку в Газни

На побережье Туниса обнаружены тела 14 мигрантов с затонувшего судна - Общество Красного полумесяца

Хмельницкие пиротехники уничтожили две противотанковые мины времен Второй мировой войны - ГСЧС

Кандидат в британские премьеры Джонсон подтвердил, что страна готова к выходу из ЕС к 31 октября

Макрон и Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому

Адвокату, который под действием алкоголя и наркотиков насмерть сбил 11-летнюю девочку сообщено о подозрении - прокуратура

Макрон и Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА