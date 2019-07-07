Зеленский поприветствовал участников учений "Си Бриз" и отметил поддержку международных партнеров в укреплении ВМС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Военно-морские силы Украины должны быть сильными и современно оснащенными, и на пути их укрепления Украина ощущает значительную поддержку международных партнеров.

"Уважаемые воины, наша общая цель – это сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой Военно-морские силы Украины. На этом пути мы ощущаем значительную поддержку со стороны наших международных друзей и партнеров, которые сегодня стоят с вами в одном строю", - сказал он в воскресенье в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019".

Зеленский указал, что в учениях участвуют около 3 тыс. военнослужащих из 19 стран мира. "Своим участием вы повышаете уровень морской и полевой подготовки, и уровень слаженности многонациональных подразделений", - подчеркнул он.