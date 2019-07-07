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09:29 07.07.2019

Зеленский: украинские моряки каждый день мужественно и героические защищают наши границы, часто – ценой собственной жизни

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Зеленский: украинские моряки каждый день мужественно и героические защищают наши границы, часто – ценой собственной жизни

Президент Украины Владимир Зеленский отметил вклад украинских моряков в защиту территориальной целостности страны по случаю Дня ВМС Украины и призвал почтить минутой молчания память двух погибших морских пехотинцев-медиков в результате обстрела 1 июля санитарного автомобиля возле Водяного в Донецкой области.

"Украинские моряки ежедневно, мужественно и героически, защищают наши морские границы, нашу с вами свободу и независимость. Часто, к сожалению, слишком высокой ценой, ценой собственной жизни", - сказал он в воскресенье в Одессе во время своего выступления на праздновании дня ВМС Украины..

Зеленский напомнил, что в начале недели в результат обстрела санитарного автомобиля вблизи населенного пункта Водяное погибло двое украинских морских пехотинцев-медиков: старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и санитарный инспектор, сержант Ирина Викторовна Шевченко

Он призвал почтить память погибших минутой молчания.

 

Теги: #погибшие #зеленский #украина #моряки
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