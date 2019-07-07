Талибы взяли на себя ответственность за террористическую атаку в Газни

Экстремистское движение "Талибан" взяло на себя ответственность за сегодняшнее нападение на отделение безопасности в провинции Газни.

Ранее в воскресенье в афганском сегменте сети появилось видео с места взрыва в центре Газни. Сообщалось, что заминированный автомобиль был взорван вблизи отделения управления безопасности в местечке Шамир Сохиб в первом полицейском округе провинции Газни.

Теракт в Газни перед стартующей сегодня в столице Катара двухдневной межафганской мирной конференции с участием представителей правительства Афганистана, политических партий и общественных движений с одной стороны и делегации талибов с другой.