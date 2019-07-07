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09:06 07.07.2019

В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий

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В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий

 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы, в Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м / с.", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.

Теги: #непогода #гсчс #украина
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