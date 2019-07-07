За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранения, еще четверо были травмированы – штаб ООС

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 31 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: два раза вблизи Широкино - из стрелкового оружия; возле Лебединского - из минометов калибра 120 и 82 мм; дважды неподалеку Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; три раза окраину Павлополя - из гранатометов различных систем; дважды в районе населенного пункта Богдановка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия; два раза возле Гнутово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраину Пищевика - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Красногоровка - из крупнокалиберного пулемета", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты хутор Вильный, Новотошковское, Новолуганское, Новгородское, Южное, Светлодарск, Шумы.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: дважды вблизи населенного пункта Широкино - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза: недалеко от населенного пункта Новолуганское - из миномета калибра 82 мм; возле Новоалександровки - из миномета калибра 120 мм; окраину Золотого-4 - из миномета калибра 120 мм", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки 6 июля трое боевиков НВФ были уничтожены.