События

07:16 07.07.2019

Зеленский в воскресенье в Одессе примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС Украины и начала учений "Си Бриз-2019"

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Зеленский в воскресенье в Одессе примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС Украины и начала учений "Си Бриз-2019"

 Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье утром посетит с рабочей поездкой Одесскую область, где примет участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз (Sea Breeze) – 2019".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе главы государства, он вручит государственные награды и поучаствует в церемонии присвоения названий двум новым десантным катерам ВМС Украины.

Зеленский также посетит фрегат ВМС Канады "Торонто", эсминец "Дункан" ВМС Великобритании, пообщается с канадскими и британскими военнослужащими, и посетит украинский фрегат "Гетьман Сагайдачный".

Президент ознакомится с ходом и результатами учений "Си Бриз-2019". Он пообщается с командующим Шестого оперативного флота США, вице-адмиралом Лизой Франчетти.

Теги: #учения #украина #зеленский #одесса
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