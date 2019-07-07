События

06:17 07.07.2019

Хмельницкие пиротехники уничтожили две противотанковые мины времен Второй мировой войны - ГСЧС

1 мин читать
Хмельницкие пиротехники уничтожили две противотанковые мины времен Второй мировой войны - ГСЧС

В Хмельницком пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 2 противотанковые мины времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 июля в 13:00 пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области в специально отведенном месте уничтожили противотанковую мину ТМ-43 времен Второй мировой войны. Взрывоопасный предмет был обнаружен накануне в. Славута Хмельницкой области. В этот же день в 14:30 саперы ГУ ГСЧС в специально отведенном месте уничтожили еще одну противотанковую мину ТМ-43 времен Второй мировой войны, которая была обнаружена накануне в с. Крупец Славутского района", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу вечером.

Теги: #украниа #гсчс #снаряды #уничтожение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:38 06.07.2019
Смешко: решение суда – политическая манипуляция

Смешко: решение суда – политическая манипуляция

14:39 05.07.2019
ГСЧС хочет отключить центральный офис "Укрэнерго" от электроснабжения из-за нарушений пожарной безопасности

ГСЧС хочет отключить центральный офис "Укрэнерго" от электроснабжения из-за нарушений пожарной безопасности

13:31 05.07.2019
Саперы ГСЧС изъяли более 30 взрывоопасных предметов во время проверки местности в Станично-Луганском и Попаснянском районах Луганщины

Саперы ГСЧС изъяли более 30 взрывоопасных предметов во время проверки местности в Станично-Луганском и Попаснянском районах Луганщины

08:18 03.07.2019
В ряде областей Украины обесточенными остаются 525 населенных пунктов

В ряде областей Украины обесточенными остаются 525 населенных пунктов

14:54 02.07.2019
На Полтавщине под завалом при демонтаже пристройки к дому погибли два человека

На Полтавщине под завалом при демонтаже пристройки к дому погибли два человека

08:31 02.07.2019
В 5 областях Украины из-за непогоды обесточен 601 населенный пункт, на Волыни повреждены крыши школ и жилых домов

В 5 областях Украины из-за непогоды обесточен 601 населенный пункт, на Волыни повреждены крыши школ и жилых домов

11:45 29.06.2019
В Украине с начала июня утонули более 300 человек, в том числе 42 ребенка

В Украине с начала июня утонули более 300 человек, в том числе 42 ребенка

08:45 28.06.2019
На период празднования дня Конституции Украины спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

На период празднования дня Конституции Украины спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

08:32 28.06.2019
В ряде областей Украины обесточенными остаются 211 населенных пунктов – ГСЧС

В ряде областей Украины обесточенными остаются 211 населенных пунктов – ГСЧС

10:38 25.06.2019
В Киеве снова возросла концентрация вредных примесей в воздухе, ситуации может улучшиться в конце июня - ГСЧС

В Киеве снова возросла концентрация вредных примесей в воздухе, ситуации может улучшиться в конце июня - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Туск и Зеленский 7 июля посетят Луганскую область

Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской ОГА

Зеленский назначил главой Львовской ОГА юриста Мальского

Ранены шесть украинских военных вследствие 28 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидат в британские премьеры Джонсон подтвердил, что страна готова к выходу из ЕС к 31 октября

Мы создадим областную программу по развитию велосипедного спорта - Прыгунов

Макрон и Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому

Адвокату, который под действием алкоголя и наркотиков насмерть сбил 11-летнюю девочку сообщено о подозрении - прокуратура

Макрон и Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому

Баканов представил новых руководителей СБУ во Львовской и Закарпатской областях

2 тыс. человек пришли к резиденции лидера "Грузинской мечты" Иванишвили в Тбилиси требовать отставки главы МВД Грузии

В результате взрыва в торговом центре во Флориде пострадали 20 человек – СМИ

Замсекретаря СНБО Кривонос принял участие в торжествах по случаю пятой годовщины освобождения Славянска и Краматорска

Взрыв произошёл в торговом центре во Флориде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА