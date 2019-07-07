Хмельницкие пиротехники уничтожили две противотанковые мины времен Второй мировой войны - ГСЧС

В Хмельницком пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 2 противотанковые мины времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 июля в 13:00 пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области в специально отведенном месте уничтожили противотанковую мину ТМ-43 времен Второй мировой войны. Взрывоопасный предмет был обнаружен накануне в. Славута Хмельницкой области. В этот же день в 14:30 саперы ГУ ГСЧС в специально отведенном месте уничтожили еще одну противотанковую мину ТМ-43 времен Второй мировой войны, которая была обнаружена накануне в с. Крупец Славутского района", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу вечером.