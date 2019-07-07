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04:06 07.07.2019

Мы создадим областную программу по развитию велосипедного спорта - Прыгунов

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Мы создадим областную программу по развитию велосипедного спорта - Прыгунов

 В Днепропетровской области будет создана областная программа по развитию велосипедного спорта, заявил глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов, сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета.

"Более 50 велосипедистов проехали сегодня по дорогам Днепра чтобы привлечь внимание к проблемам инфраструктуры для вело любителей. К ним присоединился и Глеб Прыгунов, который, кстати, также является сторонником велоспорта. На символической остановке у областного совета велосипедисты провели импровизированное совещание" – отметили в областном совете

Присутствующие договорились о создании рабочей группы, которая в свою очередь наработает программу по развитию велоспорта в области

"Все учреждения, которые сейчас находятся в управлении областного совета будут оснащены специальными стоянками для велосипедов", - подытожили в Днепровском облсовете.

Теги: #днепр #велосипед #ога #украина
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