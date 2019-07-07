Адвокату, который под действием алкоголя и наркотиков насмерть сбил 11-летнюю девочку сообщено о подозрении - прокуратура

В Ужгороде прокуратура сообщила о подозрении адвокату, который под действием наркотических веществ сел за руль и сбил насмерть 11-летнюю девочку, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Вчера вечером, 5 июля, 35-летний местный адвокат не справился с управлением и съехал в кювет в селе Малая Добронь Ужгородского района. В то время там играла девочка, которую мужчина сбил насмерть", - говорится в сообщении, на официальной странице Лысенко, в соцети Фейсбук в субботу вечером.

Когда на место происшествия приехали правоохранители, они установили, что за рулем мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

"Прокуратура уже сообщила ему о подозрением и собирается подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога" – подытожил Лысенко.