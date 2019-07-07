Баканов представил новых руководителей СБУ во Львовской и Закарпатской областях

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов во время рабочей поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским на Львовщину и Закарпатье представил новых руководителей региональных управлений СБУ, сообщает пресс-центр СБУ.

"Во Львове во время представления на должность начальника областного управления украинской спецслужбы Александра Бондарука Глава государства подчеркнул важность ежедневной координации совместных усилий СБУ с новым главой ОГА для обеспечения государственной безопасности и защиты законных прав и свобод граждан в регионе. Владимир Зеленский в частности поручил Службе выяснить обстоятельства пожара на местном полигоне твердых бытовых отходов и последующих техногенных проблем в городе и привлечь к ответственности лиц, прежде всего должностных лиц, причастных к противоправным действиям", - говорится в сообщении, на официальной странице СБУ в соцсети Фейсбук в субботу.

В Ужгороде и.о. председателя СБУ представил Ивана Рудницкого в должности руководителя Управления СБУ в Закарпатской области.

"Иван Баканов определил перед вновь назначенными руководителями региональных управлений СБ Украины первоочередные задачи по обеспечению государственной безопасности, в частности борьбы с контрабандой и противодействия системной коррупционеров", - отметили в СБУ.

Баканов сообщил присутствующим о совместной операции СБУ с ГБР, налоговой и таможенной службой Великобритании и спецслужбами Польши по блокированию деятельности международной группировки, которая организовала контрабанду табачных изделий из Украины в ЕС.