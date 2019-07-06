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21:41 06.07.2019

Замсекретаря СНБО Кривонос принял участие в торжествах по случаю пятой годовщины освобождения Славянска и Краматорска

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Замсекретаря СНБО Кривонос принял участие в торжествах по случаю пятой годовщины освобождения Славянска и Краматорска

Заместитель секретаря Совета по национальной безопасности и обороне, глава межведомственной комиссии по вопросам ВТС и экспортному контролю при Совбезе генерал Сергей Кривонос принял участие в торжествах по случаю пятой годовщины освобождения Славянска и Краматорска, сообщает пресс-служба СНБО.

"5 лет как уволен города Краматорск и Славянск от российско-оккупационных войск. В этот день в 2014 году в эти украинские города пришел мир и спокойствие", - заявил замсекретаря СНБО Украины во время торжеств по случаю пятой годовщины освобождения этих городов.

По его словам, города Краматорск и Славянск были своеобразным плацдармом: "Для коллаборационистов и русских - плацдарм для наступления на Харьков, Днепропетровск и Запорожье. Для нас - это был плацдарм для освобождения наших территорий".

Кривонос также отметил важность создания музея обороны города Краматорск, в открытии которого он принял участие.

"Спасибо всем, кто собирал информацию и создал экспозицию ", - сказал он во время открытия музея.

Теги: #снбо #славянск #украина #кривонос
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