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19:47 06.07.2019

Комитет ПА ОБСЕ одобрил резолюцию о российской оккупации Крыма

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Комитет ПА ОБСЕ одобрил резолюцию о российской оккупации Крыма

Резолюция Комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по милитаризации Российской Федерацией временно оккупированных Крыма и Севастополя, Черного и Азовского морей, несмотря на сопротивление представителей РФ, одобрена, сообщил народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров.

"Резолюция по милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, одобрена", - написал Чубаров, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером

Резолюцию поддержали 54 члена комитета, против - 6, воздержались - 6.

В тексте резолюции требуется "обеспечить деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, вывести Вооруженные силы РФ с украинской территории" и содержится призыв к полному выполнению Минских договоренностей.

Теги: #обсе #украина #резолюция
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