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19:25 06.07.2019

С начала суток боевики НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

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С начала суток боевики НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

На Донбассе с начала субботы боевики незаконных  вооруженных формирований 7 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи населенного пункта Широкино, по направлению Саханка - из стрелкового оружия;  возле Лебединского, по направлению Саханка - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраину Марьинки, по направлению Трудовская - из миномета калибра 82 мм; в районе населенного пункта Павлополь, по направлению Украинского - из автоматического гранатомета; неподалеку Богдановки, по направлению Петровское - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС.

Кроме того обстрелам подверглись населенные пункты Хутор Вильный и Новотошковское.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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