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18:47 06.07.2019

Туск и Зеленский 7 июля посетят Луганскую область

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Туск и Зеленский 7 июля посетят Луганскую область

Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, посетят Луганскую область накануне саммита Украина-ЕС в Киеве.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", Туск и Зеленский ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил, посетят Станицу Луганскую, пообщаются с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями.

8 июля в Киеве под председательством президентов Украины Владимира Зеленского, Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита будет принято совместное заявление.

 

рл

Теги: #туск #зеленский #украина #донбасс
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