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18:19 06.07.2019

Тимошенко: Нужно немедленно менять политику и руководство НБУ

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Тимошенко: Нужно немедленно менять политику и руководство НБУ

После проведения парламенских выборов необходима замена руководства Национального банка Украины и корректировка его политики, заявляет лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".

"После парламентских выборов надо немедленно сменить главу Нацбанка, его руководство и всю систему денежно-кредитной политики. И это задача для команды нового президента", - говорится в сообщении, на официальном сайте "Батькивщины", в субботу вечером.

Лидер "Батькивщины" предостерегла, что внешнее управление страной начинается с потери реального руководства над НБУ.

"Наш Нацбанк не управляется украинской властью. И если мы пойдем на поводу внешнего управления и оставим ту тусовку, которая сегодня сидит в НБУ, у нас не будет ни экономики, ни бюджета, ни финансов", - подчеркнула Тимошенко.

Теги: #тимошенко #украина #нацбанк
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