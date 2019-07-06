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14:58 06.07.2019

Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской ОГА

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Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской областной государственной администрации.

"Назначить Бондаренко Игоря Самойловича главой Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в указе №492 от 5 июля.

Другим указом Зеленский уволил от временного исполнения обязанностей главы ОГА Ивана Дурана.

Зеленский уже представил нового главу области на совещании в Закарпатской таможне в Ужгороде.

Игорь Бондаренко, 1964 г. р., уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских ( ТМ Торговый дом Bondarenko).

Теги: #зеленский #закарпатская_ога #кадры
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