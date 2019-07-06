Светличная обещает изменения в руководстве Харьковской ОГА и райгосадминистраций

В ближайшее время произойдут изменения в руководящем составе Харьковской облгосадминистрации и районных госадминистраций на территории области, обещает глава ОГА Юлия Светличная.

"В ближайшее время мы начнем обновлять руководящий состав районных государственных администраций в области. Принципиальные изменения пройдут также в областной государственной администрации. Это касается и структуры, и руководящего состава", - сказала Светличная в видеокомментарии, распространенном пресс-службой ОГА в субботу.

Она также заявила о намерении подготовить предложения, касающиеся работы территориальных органов центральной исполнительной власти и госпредприятий, президенту и новому правительству.

"Мы проведем анализ работы территориальных органов центральной власти и государственных предприятий для того, чтобы представить свои выводы и предложения президенту и новому составу правительства, которое будет сформировано после выборов в Верховную Раду Украины", - сказала Светличная.