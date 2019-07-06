Садовый сообщил, что в сентябре будет определен победитель тендера на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в сентябре будет определен победитель тендера на строительство завода по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) во Львове в рамках совместного проекта с ЕБРР, и уже в 2019 году начнется его строительство, которое продлится два года.

"Уже проведен первый тендер, из 11 компаний, которые в нем участвовали, осталось 5. Тендер проводится по процедурам Европейского Союза. Мы ожидаем в сентябре финальное решение о компании, которая будет строить завод. В этом году мы уже начнем строить завод. Срок строительства – два года. Деньги есть, участок есть, проект есть, главное, чтобы не было различных провокаций и блокад", - сказал он во время выступления на представлении нового главы Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского, когда президент Владимир Зеленский предоставил ему слово, чтобы высказаться по этой теме.

Садовый отметил, что это будет международная компания с огромным опытом, поскольку все пять прошедших первый этап тендера компаний построили в мире много заводов.

Мэр Львова также указал, что в 2019 году начнется и рекультивация Грибовичского полигона бытовых отходов в рамках проекта ЕБРР. "В целом, я думаю, что если не будет провокаций, различных блокад, которые были раньше, то мы будем нормально, качественно двигаться вперед", - сказал он.

Как сообщалось, 1 июня 2018 года Львовский городской совет и ЕБРР подписали договор на общую сумму 35 млн евро, предназначенных для строительства завода по переработке отходов и рекультивации Грибовичского полигона.

Список компаний, предоставивших заявки: Eggersmann Anlagenbau GmbH (Германия), Control Process S.A. (Польша), СМЕС (China Machinery Engineering Corporation, КНР); Ceres Group SAS (Франция), ECONOVA (АТ ЕКОНОВА, Польша), HELECTOR S. A (Греция), M-U-T (Австрия), JV EFACEC-TAHAL (Израиль), Atzwanger AG (Италия), Axis-Waste Treatment Technologies (Нидерланды), RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d.o.o. (Словения), 3 B Hungaria (Венгрия).

Согласно требованиям тендера, строительство завода, способного переработать 240 тысяч тонн отходов в год, будет продолжаться 24 месяца. После запуска победитель тендера еще год будет обслуживать комплекс и вести подготовку местных специалистов.