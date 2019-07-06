События

12:29 06.07.2019

В Украину придут дожди

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В Украину придут дожди

В ближайшие сутки, 7 июля, после сухой прохладной ночи в Украине начнутся дожди на фоне активного притока тепла, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью без осадков, утром, днём в западных, северных и центральных областях кратковременный дождь, гроза, на Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 13-19°, днём 24-29°, в южной части местами 30-33°.

В Киеве - ночью без осадков, днём кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью 15-17°, днём 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 июля самая высокая температура воздуха днём была +34,7 в 2012 году, самая низкая ночью +9,2 в 1893 году.

8 июля - грозовые дожди, ночью в Карпатах, днём в центральных, южных и Харьковской областях местами значительные дожди, днём в большинстве западных и северных областей без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях 10-15°, на остальной территории 14-19°; днём 20-25°, на юге и востоке местами 26-29°.

В Киеве - ночью кратковременный дождь, днём без осадков, температура воздуха ночью 15-17°, днём 22-24°.

6 июля в 9 часов утра температура воды в Чёрном и Азовском морях была 20-25°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #погода #украина
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