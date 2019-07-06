Зеленский назначил главой Львовской ОГА юриста Мальского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Львовской областной государственной администрации (ОГА) Маркияна Мальского.

"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации", - говорится в указе №490/2019 от 5 июля.

Другим указом Зеленский уволил от временного исполнения обязанностей главы Львовской ОГА Ростислава Замлынского.

26 июня Кабинет министров на своем заседании поддержал назначение 8 глав областных государственных администраций, чьи кандидатуры предложил президент Владимир Зеленский, в том числе Мальского – на пост главы Львовской ОГА.

Маркиян Маркиянович Мальский – партнер, руководитель Западноукраинского филиала юридической фирмы "Arzinger". Адвокат, кандидат юридических наук, руководитель практик арбитража (с 2010 года), разрешения споров и сельского хозяйства.