Второе мощное землетрясение за неделю произошло в Калифорнии

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в американском штате Калифорния, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Изначально Геологическая служба США зафиксировала магнитуду 6,9.

Землетрясение произошло в 20:19 по местному времени примерно в 240 км от Лос-Анджелеса.

Местные власти сообщают, что повреждены здания, но серьезного ущерба нет. По информации начальника пожарной службы округа Керн Дэвида Уитта, многие жители штата вызывали скорую помощь после землетрясения, но жертв или тяжелых травм нет.

Ранее на этой неделе в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр залегал на глубине около 8,7 км в районе округа Сан-Бернардино, а подземные толчки можно было ощутить в Лас-Вегасе и в Лос-Анджелесе.