События

07:23 06.07.2019

Ранены шесть украинских военных вследствие 28 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

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За минувшие сутки боевики на Донбассе 28 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре - боевые травмы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"5 июля вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм... В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре - боевые травмы", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, два раза вблизи Водяного - из противотанковых гранатометов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, дважды рядом с Богдановкой - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новотроицкого - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, окраину Николаевки - из крупнокалиберного пулемета, три раза в районе н.п. Широкино - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, окраину Марьинки - из крупнокалиберного пулемета, вблизи Новоселовки Второй - из гранатометов различных систем, рядом с Красногоровкой - из крупнокалиберного пулемета, неподалеку Новогнатовки – из противотанкового гранатомета, окраину Павлополя - из автоматического гранатомета, вблизи Авдеевки - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз. В частности, четыре раза в районе н.п.  Крымское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, пять раз окраину Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, возле Золотого-4 - из минометов калибра 120 и 82 мм, неподалеку Майского - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета, в районе н.п. Светлодарск - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 5 июля два боевика уничтожены и трое ранены.

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи н.п. Широкино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников обстреляли один раз недалеко от н.п. Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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