Ранены шесть украинских военных вследствие 28 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки боевики на Донбассе 28 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре - боевые травмы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"5 июля вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм... В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре - боевые травмы", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, два раза вблизи Водяного - из противотанковых гранатометов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, дважды рядом с Богдановкой - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новотроицкого - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, окраину Николаевки - из крупнокалиберного пулемета, три раза в районе н.п. Широкино - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, окраину Марьинки - из крупнокалиберного пулемета, вблизи Новоселовки Второй - из гранатометов различных систем, рядом с Красногоровкой - из крупнокалиберного пулемета, неподалеку Новогнатовки – из противотанкового гранатомета, окраину Павлополя - из автоматического гранатомета, вблизи Авдеевки - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз. В частности, четыре раза в районе н.п. Крымское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, пять раз окраину Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, возле Золотого-4 - из минометов калибра 120 и 82 мм, неподалеку Майского - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета, в районе н.п. Светлодарск - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 5 июля два боевика уничтожены и трое ранены.

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи н.п. Широкино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников обстреляли один раз недалеко от н.п. Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм.