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06:51 06.07.2019

Совбез ООН призвал все стороны ливийского конфликта к срочной деэскалации ситуации

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Члены Совета Безопасности ООН призвали все стороны ливийского конфликта к деэскалации ситуации, прекращению огня и возвращению к процессу политического урегулирования по эгидой Всемирной организации, говорится в заявлении СБ ООН для прессы.

"Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость срочной деэскалации ситуации и прекращения огня всеми сторонами (конфликта - ИФ)", - говорится в документе.

Кроме того, Совбез "призвал все стороны незамедлительно вернуться к политическому урегулированию под эгидой ООН и вновь заявил о своей полной поддержке лидирующей роли в этом процессе спецпредставителя генсекретаря ООН Гассана Саламе".

"Прочный мир и стабильность придут в Ливию только посредством политического решения", - говорится в заявлении.

Члены Совета Безопасности осудили нападение на центр размещения мигрантов в вблизи Триполи 2 июля, в результате которого погибли 53 человека и более 130 были ранены.

"Совет Безопасности подчеркнул важность суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливии и призвал все государства-члены не вмешиваться в конфликт" и не принимать меры, которые его усугубляют, отмечается в заявлении для прессы.

Теги: #ливия #призыв #оон
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