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04:57 06.07.2019

Закончился пятилетний срок запрета на въезд в Крым Чубарову

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Закончился пятилетний срок запрета на въезд в Крым Чубарову

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров сообщил, что 5 июля исполнилось ровно пять лет, как российские власти запретили ему въезд в аннексированный Крым.

"Сегодня истекает пятилетний "запрет" органов России, страны – оккупанта, на мой въезд в Крым… Казалось бы, можно поехать домой, обнять маму, близких... Но и тут российские оккупанты уже подготовились, заочно приговорив к аресту за якобы совершение мной неких "преступлений против основ конституционного строя и безопасности Российского государства", - написал Чубаров на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что Россия "может стать демократической, успешной, добрососедской".

"…Только в том случае, когда нынешние ее правители сядут на скамью подсудимых Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьёзные нарушения международного гуманитарного права, совершённых против Украины с февраля 2014 года, а многие порабощенные коренные народы РФ реализуют свое право на свободное развитие вне диктата Москвы", - добавил глава Меджлиса крымских татар.

Теги: #крым #чубаров #украина #въезд #меджлис_крымскотатарского_народа
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