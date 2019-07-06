Общественный транспорт в Киеве будет работать на час дольше во время фестиваля "Atlas Weekend"

В Киеве во время проведения фестиваля "Atlas Weekend" наземный транспорт и метро будут работать на час дольше, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"КП "Киевпастранс", Коммунальная служба перевозок… продлит на 1 час работу наземного пассажирского транспорта общего пользования в ночь с 9 июля на 10 июля и в ночь с 12 на 13 июля, организовав перевозки пассажиров после прохождения последних пар поездов", - говорится в сообщении.

В частности, КП "Киевский метрополитен" в ночь с 9 июля на 10 июля и в ночь с 12 июля на 13 июля продолжит работу на 1 час. Также продлят работу ряда маршрутов, курсирующих у станций метро. А именно, автобусных - №№ 3Т, 56, 99, троллейбусных - №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45, трамвайных - №№ 8, 28, 33, автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 166, 182, 208, 500, 502, 550.

Кроме того, на период проведения фестиваля в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока, будет предусмотрена возможность ограничения на вход для пассажиров станций метрополитена "Выставочный центр", "Васильковская".

Отмечается, что в случае необходимости будет организовано дежурство ответственных должностных лиц на линии.