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00:09 06.07.2019

ЦИК зарегистрировала уже более 400 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах в Раду

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ЦИК зарегистрировала уже более 400 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах в Раду

В пятницу, 5 июля, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого комиссия зарегистрировала 119 официальных наблюдателей от Словацкой Республики и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, от Словацкой Республики зарегистрировано четыре наблюдателя, 10 - от Комитета "За открытую демократию", 105 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

"Таким образом, по состоянию на 5 июля Комиссией зарегистрировано 436 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г. А именно: от 3 иностранных государств - 11 официальных наблюдателей, от 10 международных организаций - 425 официальных наблюдателей", - говорится в сообщении.

Теги: #наблюдатели #украина #регистрация #цик
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